Lugeja küsib: Kuidas saab tööandja toetada oma töötajate vaimset tervist?

Tööandja roll töötajate vaimse tervise toetamisel on muutunud üha olulisemaks. Enamus inimesi veedab suure osa oma ajast töökohal. Tööandjad peavad lisaks füüsilise ohutuse tagamisele ja mugavale töökeskkonnale pöörama tähelepanu ka töötajate vaimsele tervisele, sest see mõjutab inimeste üldist heaolu, motivatsiooni ja tootlikkust.

Töötaja vaimse tervise toetamiseks on palju võimalusi. Näiteks saab tööandja pakkuda erinevaid vaimse tervise teenuseid, võimalust käia tööpsühholoogi või nõustaja juures. Tööpsühholoog on töötervishoiuspetsialist, kellel on psühholoogi haridus ja eriväljaõpe töötervishoiu valdkonnas ning kes aitab taastada ja parandada töötajate töövõimet.