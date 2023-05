Põllumajandus- ja Toiduamet: palume toidukäitlejatel Kuressaare veevärgi joogivee kasutamisest hoiduda

„Toidu valmistamisel lisatakse vett toidu sisse, pestakse toitu ja töövahendeid,“ räägib Oona. „Niisamuti on käte pesemisel oluline, et vesi vastaks joogivee nõuetele, kui ettevõttes toimub toidu pesemine ja pakendamata toidu käitlemine vms,“ jätkab ta.

Oona sõnul võib toidukäitleja kasutada toidu valmistamisel ka pudelitesse villitud vett, kui see on toidu valmistamise iseloomu arvestades võimalik.

Haigustekitaja kindlaks määramiseks läheb aga veidi rohkem aega, sest vähese nakkusmaterjali korral tuleb seda proovi ette kasvatada ja alles siis saab seda analüüsida. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kinnitusel viitavad esimesed laboritulemused hetkel kolilaadsetele bakteritele ja E.colile, kuid välistatud ei ole ka veekaudu levivad viirusnakkused. „Võimalik on ka see, et ühte kindlat haigustekitajat ei leitagi, ja ka see on tavapärane, sest reovee saastused on üldjuhul seotud mitmete erinevate haigustekitajatega,“ ütles Härma.