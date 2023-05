Kumu uus publikurekord: teamLabi näitust külastas 95 000 kunstisõpra

„Nii suure digitaalkunsti näituse Eestisse toomine oli mitmes mõttes riskantne, aga nüüd võib rõõmuga tõdeda, et saime väljakutsega hakkama: näitus toimis tehniliste viperusteta ning kõnetas külastajaid. Kumusse jõudis selle aja jooksul erakordselt palju peresid, kelle pisimatele liikmetele oli see elu esimene kunstimuuseumi külastus. Loodame, et sellest saab harjumus ja näitustele tullakse tagasi,“ rääkis Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.