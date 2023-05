SURMATOOVAD LEIUD ⟩ 7000 lõhkekeha ja 15 tonni lõhkeainet

Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post ütles, et Eesti viimase 30 aasta statistiline keskmine jääb ligi 4000 lõhekeha juurde aastas. „Demineerimiskeskuse mõistes on 2500 lõhkekeha leidmine ühest kohast või ühelt sündmuselt kindlasti erakordne ja väga suur leid,” sõnas ta. „Võrdluseks, et eelmisel aastal leiti Järvamaalt 117 lõhkekeha (lisaks sütikuid, lõhkeainet ja padruneid, mis lõhkekehade statistikas ei kajastu).”