Ärikinnisvara väärtuse määrab tulevikus energiatõhusus ja ratsionaalne finantseerimisstruktuur

Kaubanduskeskuste väljavaade on juba mitmeid aastaid olnud nõrgem, kuna muutuvad tarbimisharjumused ja kasvav e-kaubandus sunnib kaubanduskeskusi rohkem pingutama ja investeerima atraktiivsemasse ostukeskkonda, laiendama teenuste ja meelelahutuse osakaalu. Samuti said kaubanduskeskused pihta pandeemia ajal kehtestatud piirangutest. Käesoleval aastal seisid keskused silmitsi kõrgete energiakuludega ning tarbijate ostujõu langusega, millega suudavad toime tulla tugeva kontseptsiooniga tarbijate poolt kõrgelt hinnatud keskused. Nõrgemates keskustes vakantsused kasvavad ja rendihinnad võivad langeda.

Võrreldes suurte kaubanduskeskustega on toidupoodide väljavaade stabiilne. Tugevate ankurüürnike ja stabiilse nõudluse tõttu pakuvad need varad jätkuvalt huvi ka investoritele.

Lao- ja logistikapinnad on viimastel aastatel investoritele samuti rohkem huvi pakkunud, tulenevalt kõrgematest tootlusmääradest võrreldes kontori- ja kaubanduspindadega ning kasvanud nõudlusest pandeemia tingimustes, mil e-kaubandus kasvas järsult ning tarneprobleemid sundisid ettevõtteid suuremaid laovarusid soetama. Logistikasektori üldine väljavaade on hea. Samas on logistikaobjektidel sageli ainult üks rentnik, kellest sõltub konkreetse vara rahavoog, mistõttu on oluline hinnata ka rentniku majanduslikku seisu ja väljavaadet. Ka logistikapindade puhul muutub üha olulisemaks energiatõhususe teema, seda on näha ka paljude laohoonete katustele kerkivatest päikseparkidest.

SEB Balti kinnisvara finantseerimise divisjoni juhi Per Thorell´i sõnul on Baltikumi ärikinnisvara olukord stabiilne, kuna laenuvõimendused on mõistlikud ning vara tootlused kõrgemate finantskulude teenindamiseks piisavad. Erinevalt Rootsi ärikinnisvara finantseerimisest ei ole Baltikumis liiga agressiivseid finantseerimise struktuure, kus oluliselt kõrgmate intresside keskkonnas on lausa negatiivsed tootlused ja seetõttu on ka toimunud paarkümne protsendiline vara väärtuste langus.