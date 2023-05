„MasterChef Eesti“ võitja Jana julgustab uusi osalejaid: see saade võib olla suurepäraseks hüppelauaks

Tema sõnul on oluline teada, et lõpptulemus ei olegi kõige tähtsam, sest tegelikult õpib inimene end iga saatega paremini tundma, rääkimata sellest, et oluliselt paraneb nii söögitegemise oskus kui pingetaluvus.

See saade võib olla sulle suurepäraseks hüppelauaks, kui sa tunned, et kokandus ning kokandusega seonduv on sinu südameasi. Mul on siiani raske uskuda, et peale saadet on mulle antud platvorm, kus saan olla eestkõneleja toidu jätkusuutlikkuse teemal ning korraldada eraõhtusööke ja muid toiduga seonduvaid üritusi. Kodus nelja seina vahel oma köögis süüa tehes sellist läbimurret areenile on väga keeruline ette kujutada – „MasterChef“ saade aga annab sulle selle võimaluse,“ on Jana kindel.