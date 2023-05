Lapsevanemad on oodatud eestikeelse õppe infopäevadele 17. ja 18. mail

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov ütles, et infopäevadele on oodatud nii lapsevanemad kui õpetajad. „Plaanime infopäevi korraldada edaspidigi, nii Ida-Virumaal kui Tallinnas ja Harjumaal. Need neli ei jää kindlasti viimaseks,“ ütles Dubolazov. „On loomulik, et ees ootavad muudatused tekitavad küsimusi kodudes ja kooliperedes. Oleme koos ministeeriumi ekspertide ja kootööpartneritega valmis ülemineku käiku selgitama ja küsimustele vastama.“