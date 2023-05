Paljud kaupmehed raiskavad igal aastal tohutult paberit

„Nende pabersiltide kasutamiseks ei ole tegelikult ühtki head põhjust peale selle, et nii lihtsalt ollakse harjunud tegema. Nende kasutamine raiskab aastas sõltuvalt poe suurusest hinnanguliselt 60 000 A4 suuruses lehte paberit ning mis veelgi olulisem, sellele kulub ebavajalikult palju poe töötajate aega, kuna iga kord kui hind muutub, tuleb silt käsitsi välja vahetada,“ sõnas Baltikumi suurima kaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPoint Eesti haru võtmekliendihaldur Anton Martšenko.

Martšenko sõnul on probleem eriti aktuaalne just praegusel kõrge inflatsiooni ajal, kus hinnad muutuvad tihti. See tähendab, et kulutatakse veel rohkem paberit ja aega, kuna silte tuleb tihemini välja vahetada. Tema sõnul tuleb inflatsiooni tõttu igal kauplejal ühes kuus hinnanguliselt 5000 hinnasilti välja vahetada.

Lisaks paberikulule on paberist hinnasiltidel kauplejale ka väga vahetu majanduslik mõju – sellele kulub töötajate aega. „Iga sildi vahetamiseks kulub poe töötajal hinnanguliselt 2 minutit. Näiteks kui poes on vaja igas kuus vahetada 1000 hinnasilti, kulub sellele ligikaudu 33 tundi töötaja aega, mille eest tuleb talle palka maksta,“ selgitas Martšenko.

Kõik tahavad olla keskkonnasäästlikud

Paberist hinnasiltide kasutamine on Martšenko sõnul seda arusaamatum, et paljud kaupmehed teevad suuri pingutusi, et enda keskkonnajalajälge vähendada ja erinevate materjalide kulu kokku hoida.