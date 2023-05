Õppus Swift Response 23 toob Järvamaa kohale taas liitlaste õhudessantüksused

„Õppuse käigus toimuvad erinevad õhudessantoperatsioonid, mille eesmärgiks on eelkõige liitlaste kiire siirmine ja seejärel koheselt määratud ülesannetega alustamise harjutamine,“ ütles õppuse Swift Response 23 Eesti juhtstaabi ülem kolonel Viktor Kalnitski. „Eesti kaitseväe poolelt on meie jaoks siinjuures oluline vastuvõtva riigi toetuse tegevuste harjutamine – liitlaste vastuvõtu igakülgne tagamine ja julgestamine ning erinevate õhu-ja maismaaoperatsioonide koordinatsioon ja korraldamine.“

Swift Response 23 on 7.-20. maini toimuv USA Euroopa ja Aafrika maavägede rahvusvaheline õppus, mille tegevused toimuvad samaaegselt Eestis, Hispaanias ja Kreekas. Õppus on osa USA suurõppuse Defender 23 raamistikust ning see on seotud ka Poola õppusega Anakonda 23.