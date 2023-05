Euroopa Parlamendi liikmed: senised Venemaa-vastased sanktsioonid on liiga nõrgad

Paet rõhutas lisaks, et saadikud nõuavad kiiret tegutsemist leidmaks õiguslikud vahendid, kuidas kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks. "On kahetsusväärne, et selle teemaga kiiremini edasi ei liiguta ja et Euroopa Komisjonist kostub nii palju kõhklusi ja kahtlusi, kas see ikka võimalik on," ütles Paet. "Selge on see, et kui on poliitilist tahet, siis leitakse ka võimalusi. Pretsedente selleks on ka varasemast täiesti olemas," lisas ta.