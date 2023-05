Fairmusi nädala albumisoovitused: Mick Pedaja ja Jaak Joala

Mick Pedaja „Sula”

„Sula” on Micku neljas täispikk plaat ning suuresti ajendatud loodusest ja möödunud talve sulailmast. „Mind inspireerisid sulailmad, mida sel talvel oli omajagu. Kord sulas ning siis jälle jäätus. Kuna ma pildistan väga palju, siis olid droonivaated Soomaa luhtadelt ja Pärnumaa rannikul imelised. Talv on üks mu lemmikaastaaegu just selle vahelduse poolest. Usun, et keskkond, kus me elame, inspireeribki meid, paneb looma ja rahu tundma,” räägib Pedaja, kuidas album sündis.

Mick katsub oma kuulajatele truuks jääda, mistõttu on albumil kõlavate lugude helijoon ja rütm fännidele juba tuttavad. „Albumil olevad lood on paljuski pühendatud Angeeliale, perele, sõprusele. Endiselt tuleb inspiratsioon loodusest, sisekaemuse lahendustest, avastamise rõõmust, kitarrihelidest ja erinevatest helimaastikest. Sel albumil on tavalisest rohkem instrumentaalmuusikat.”

Jaak Joala tähtsaimad salvestused

Ainsa Eesti muusikat propageeriva voogedastusplatvormina hoolitseb Fairmus ka selle eest, et siinse popmuusika suurimad klassikud igal eestlasel alati vaid sõrmeliigutuse kaugusel asuksid.

Meil on au kuulutada, et nüüdsest saab Fairmusis striimida Jaak Joala igihaljaid hitte. Jaagu kui pikaaegse ja produktiivse laulja, muusikapedagoogi ning produtsendi muusikaajaloolist panust on raske ülehinnata ning seda suurema uhkusega teeb Farimus kättesaadavaks kõik suurmeistri olulisimad teosed.

Meie kataloogis on nüüdsest Jaak Joala albumid „Jääda iseendaks”, „Põhjanael”, „Naerata”, „Arm on ainus aare”, „Ma joobun õnnest”, „See kaunis maa”, „Taas on päev”, „Unustuse jõel”, „Minu elu”, „Alles eile” ning „Suveöö”.

Enam pole vaja ainsatki Jaak Joala salvestust mööda internetiavarusi taga ajada, sest need on kindlalt ühes kohas ning kogu aeg kõigile kuulamiseks valmis.

