Coop Pank võtab kasutusele kontaktivabad mobiilimaksed

Google Pay on kiire ja turvaline viis maksete tegemiseks nii poes kui ka internetis. Lisades Coop Panga pangakaardi Google Walletisse, saavad Coop Panga kliendid teha oma nutiseadmega viipemakseid kõikjal, kus on viipemakse või Google Pay märk.

Coop Panga erakliendi panganduse juht Rasmus Heinla ütles, et Google Wallet on Android seadmete turvaline ja privaatne digitaalne rahakott, mis annab kiire juurdepääsu maksekaartidele ja muule sinna salvestatud infole. „Google Payga maksmine on turvaline, sest makse tegemisel ei kasutada pangakaardi andmeid, vaid makse kinnitamine toimub seadmega seotud numbri ja tehingu tegemiseks genereeritud unikaalse koodi alusel. Google Payga maksmisel võib olla kindel, et kaardi andmed on turvaliselt kaitstud,“ rääkis Heinla.