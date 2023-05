Omniva testib postikandeks keskkonnasõbralikke elektrilisi väikesõidukeid

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on Omniva võtnud suuna teenuste osutamises keskkonnasõbralike lahenduste kasutusele võtmiseks sh sõiduvahendite valimisel.

„Meie soov on vähendada keskkonnajalajälge paki- ja postiteenustes nn viimase miili ehk saadetise koduukseni kohale toimetamises ning selleks testime alternatiivsete sõidukite kasutamist. Uue põlvkonna elektrilisi väikesõidukeid katsetame posti kojukandes linnalises piirkonnas, et vähendada meie sõidukite jalajälge ja ka kulusid,“ ütles Kristi Unt.

Paxster Cargo Gen 2.2 ja Paxster xl elektriliste sõidukitega saab ühe laadimisega sõita kuni 100 km. See sõidab maksimumkiirusega 60 kilomeetrit tunnis ja suudab vedada koguseid kuni 200 kg. Sõitmiseks on vajalikud juhiload. Elektrisõiduki eelis on tema suhteliselt väike müratase võrreldes sisepõlemismootoriga autoga. Kuna postikuller teenindab sageli piirkondi varastel kellaaegadel, kus enamik inimesed magavad sügavat und, siis häiritakse nii teenuse osutamisel neid vähem.

„Mai algusest alates testime kahe sõiduki sobivust postikandeks Tallinnas, Kalamaja piirkonnas ja Maardus. Elektrilised väikesõidukid sobivad hästi sõitmiseks tiheliiklusega piirkondades, sest nendega on mugav sõita ja manööverdada ka väikestel tänavatel,“ ütles Omniva operatsioonide ja logistika juht Evert Rööpson. „Kuna sõidukitel pole uksi, siis on lihtsam ja kiirem teha lühikesi peatusi saadetiste postikasti panemiseks ja edasi liikumiseks. Arvestades Tallinnas ka tihedat liiklust ja aeg-ajalt ummikuid, siis ei tarbi sõiduk liiklusummikus seistes energiat ja linnaõhk on seeläbi puhtam. Ka saab sõidukiga kaasa võtta tunduvalt suurema koguse perioodikat ja teisi saadetisi ehk saame ühe postiringiga rohkem kohale toimetada.“

„Uute sõidukitega juba sõidetakse linnas postiringe ja tuuakse saadetisi kohale paljudesse kodudesse ning ootame põnevusega meie postikullerite tagasisidet nende sobivuse ja vastupidavuse kohta,“ märkis Rööpson. Esimene testperiood kestab kuu aega ja kui see osutub edukaks, siis on plaanis teha järgmine testimine eeloleval talvel, et ka talvistes tingimustes katsetada Paxster sõidukite vastupidavust Eesti muutlike ja vahelduvate ilmaoludega.