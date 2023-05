Noored Kooli avab koostöös Kaamos Groupiga õpetajatele sotsiaalsete oskuste õpiringid

Õpetajate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpiringide eesmärk on parandada õpetajate kompetentsi, mis võimaldab senisest paremini toetada õpilaste arengut ja saada tuge lapsevanematega suhtlemisel. Kaamose aastane panus projekti on 56 000 eurot ja koostöö on kokku lepitud kolmeks aastaks.

Noored Kooli tegevjuht Annika Küngas usub, et suured ettevõtted jagavad muret järelkasvu ja haridussüsteemi osas ning näevad vajadust selle järele, et meil oleks tulevikus rohkem inimesi, kes tahaks ja suudaks ühiskonda edendada. Haridusmaastiku tervis puudutab tervet riiki ning seega on haridusprobleemid lahendatavad ainult meie kõigi ehk avaliku-, era- ja kolmanda sektori panuse ning koostööga.

Vahter lisas, et Kaamose eesmärk on näidata eeskuju. „Juba täna on palju aktiivseid ettevõtjaid, kes erinevaid haridusprojekte toetavad. Muutused ei sünni üleöö, mispärast targema tuleviku nimel tuleb panustada kõigil,“ ütles ta.