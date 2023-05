Noor keemiaõpetaja Kairi Parson soovib noortes äratada huvi reaalainete vastu

Pärast keskkooli lõppu polnud Kairi veel sugugi kindel, et temast peaks saama just õpetaja. “Olen end alati suuremat sorti maailmaparandajaks pidanud ja leidsin, et noored on just need, kes vajavad kõige enam abi, tuge ja inspiratsiooni. Kuna ma puutusin teismeeas kokku väga heade noorsootöö tegijatega, siis mõistsin, kui palju abi ma ise täiskasvanutelt sain ja tahtsin ise samasugust panust maailmale vastu anda,” selgitab Kairi, miks ta tahtis tulevikus just noortega töötada.

Ülikooli astudes mõtles ta esmalt, et temast võiks saada bioloogiaõpetaja, kuid aeg tegi valikutes omad korrektuurid. “Õnneks on ülikooli süsteem selline, et sa ei pea päris täpse plaaniga sinna minema ja saad esimesel aastal veel mõelda. Otsisin seda õppeainet, millele on kõige suurem vajadus ning siis lihtsalt tundus, et kõige enam otsitakse keemia- ja füüsikaõpetajaid,” selgitab Kairi. “Keemia on bioloogiale ka väga lähedal, seega see jäi minu esimeseks valikuks, kõrvale võtan lisaks ka füüsika õpetamisega seotud aineid. Mulle meeldib käia ringi ja endamisi mõelda, et miks miski nii on ja kuidas too on võimalik ning keemia ja füüsika koos aitavad väga paljudele küsimustele vastuseid anda.”