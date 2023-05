Ettevõtete üritused on saavutanud koroonaeelse taseme

„Piirangud jätsid inimesed aastaks ilma võimalusest rangete reegliteta ja süümepiinadeta kokku saada. On näha, et ühelt poolt on inimeste soov meelt lahutada alates 2022. aastast jõudsalt kasvanud ning samal ajal on ka üldine majanduslik võimekus suurenenud,“ rääkis FoodStudio asutaja Helgor Markov.

Markovi sõnul oldi mullu Telliskivi FoodStudio avamise eel valmis, et keerulised ajad kestavad kauem. „Meie ootused olid pigem tagasihoidlikud, kuid tänaseks oleme esimese kvartaliga teinud rohkem käivet, kui eelmises majas terve aastaga kokku. Avamiskuudel oli meil broneeringuid kordades rohkem, kui me oleksime suutnud vastu võtta. Jaanuaris-veebruaris käis meil üritusi korraldamas kokku 1600 inimest, märtsis ja aprillis ligi 1400 inimest. Positiivne on see, et need, kes on juba korra käinud, on uuesti tagasi tulnud suurema seltskonnaga,“ lisas ta.