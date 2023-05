75% eestlastel pole ootamatustega toime tulekuks turvavõrku. Kuidas seda endale luua?

Kindlustus võib küll tunduda üleliigse kohustusena, kuid sellega kaasas käiv turvatunne tõstab märkimisväärselt inimese elukvaliteeti. „Lisaks kodukindlustusele, mis kaitseb eluaset õnnetusjuhtumite või varguste eest, on võimalik sõlmida ka laenumaksekindlustus, mis tuleb abiks töövõime või ametikoha kaotuse korral. On oluline leida just enda olukorras sobivaim kindlustuskaitse, et oleksime piisavalt, kuid mitte ka ülearu kindlustatud,” ütles Voomets. Kui eluaseme kindlustamine on rohkem levinud, siis elukindlustuse peale ei taheta väga mõelda. „Elukindlustus annab turvatunde, et ülalpidaja kaotuse ja töövõimetuse korral on perel võimalik katta igapäevaseid kulutusi. See on eriti vajalik, kuna uuringu kohaselt arvab ligi veerand Eesti elanikest, et nad ei suudaks üksi finantsiliselt toime tulla. Ebakindlus on seejuures rohkem levinud naiste, väiksema sissetulekuga inimeste ja töötute seas,” lisas ta.