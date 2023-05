Ekspert: kinnisvaraturgu mõjutavad kindlustunde vähenemine ja inflatsioon

Statistikaameti andmetel oli eluaseme hinnaindeksi aastamuutus mullu viimase nelja aasta suurim. Kui eelmisel aastal kasvasid kinnisvarahinnad rekordiliselt 22,2%, on hinnatõus viimase paari kvartali põhjal siiski peatunud ja möödunud aasta neljandas kvartalis enam hinnatõusust märki polnud. Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on selle põhjuseks eelkõige ostujõu ulatuslik langus. „Samas on kevad viimaks käes ja inimeste soov kinnisvara osta või vahetada võiks seda osaliselt tasakaalustada, seda enam, et teise kvartali väljavaade on võrreldes aasta esimese kvartaliga pigem positiivne,” märkis Rebane.