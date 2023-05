Koeru hooldekeskuse sihtasutuse juhatuse liige Terje Teder sõnas, et neil on supertöötajate kollektiiv. Samuti motivatsioonipakett, mis sisaldab nii rohkelt ühisüritusi, koolitusi kui ka näiteks kaugemalt käijate võimalustega arvestamist. Siiski on hooldustöötajatest puudu ja nende leidmiseks peab pingutama.

Koeru hooldekeskus on Eestis üks suurimaid ööpäev ringi sotsiaalteenuseid ja samal ajal ka terviseteenuseid osutavaid asutusi. Koerus on teenustel üle 210 inimese, lisaks 24 inimest Paide Mündi üksuses. Koeru hooldekeskuse sihtasutuse juhatuse liige Terje Teder sõnas, et oleks rohkemgi, kui ruumi ja muid ressursse jaguks, kohtadele on järjekord.