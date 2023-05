Kirjandusfestival tutvustas Paide kirjandusloolisi paiku

Eelmisel laupäeval Paides olnud kirjandusfestivali Prima Vista partnerlinna päeva kestel viis SA Ajakeskus Wittenstein teadusjuht Ründo Mülts huvilised raamatuloolisele retkele, et tutvustada linnas kirjandusega seotud paiku ja inimesi. Mülts märkis, et Paide on väike linn, mida kirjanduslooga seotult enamasti kuigivõrd ei tunta. Tegelikult on omajagu kirjanikke, nii praeguseid kui ka kunagisi, kes on mingit pidi Paidega seotud, aga ka paiku ja sündmusi, mis on andnud inspiratsiooni loominguks.