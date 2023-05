Kui Türi Kodu tegevusjuhendaja Ave Kaldmaa ühel jaanuarihommikul töökoha parklas autost välja astus, märkas ta sissesõiduteel midagi maas. See miski liigutas. Silmitsenud lähemalt, nägi Kaldmaa, et see on konn, täpsemalt kärnkonn.