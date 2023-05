Nipernaadidena niisama istudes me rahvastiku kadu ei peata

Riigi rahanduse korrastuse all mõeldakse eelkõige riigieelarve tasakaalu viimist. Maksude tõstmist põhjendatakse suuresti vajadusega suurendada julgeolekukulutusi. Rahvastiku tasakaalu all mõtlen mina peamiselt rahvastiku kadu peatavat sündimust.

Loomulikult on riigi rahanduse korrastuseks tarvis teha rohkem kui makse tõsta ja taastetasemel sündimuseks ei piisa ainult naiste soovist lapsi saada.

Julgeoleku suurendamisse investeerida on praeguses maailmas väga oluline. Aga kui lapsed ei sünni, siis 30 aasta pärast on märgatavalt vähem neid, kes julgeoleku suurendamiseks varutud tehnikat ja moona kasutada võiksid.

Edasi vaid sündimusest, aga veel enne tähelepanek, et riigi rahanduse probleemid on praegu eelistusena valitsuse laual, aga rahvastiku arengu probleemid laua all.

Statistikaameti andmetel sündis Eestis 2022. aastal 11 588 last. Aegrida algab aastast 1919 ja selles pole teist aastat, mil sünde oleks olnud vähem kui 12 000. Aasta 2023 esimesed kuud on näidanud, et oodata võib uut «rekordit». Kolme esimese kuuga sündis Eestis 157 last vähem kui eelmise aasta samal ajal. Kui nii väike sündide arv pole probleem, siis mis on?

Soovimatuid lapsi sünnib Eestis tänapäeval väga harva. Järelikult kui lapsi sünnib vähe, on soov lapsi saada väike. Teine võimalus on ka: soov on, aga takistused selle täitumise teel on nii suured, et seda pole lihtsalt võimalik ellu viia.