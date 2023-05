Juba mõnda aega käivad türilased tehisjärve ääres piilumas, kas kevadine oodatuim vaatepilt – järveäärse kirsipuude allee õitseaeg hakkab kätte jõudma. Ilmad on ju juba soojad ja päikegi aitab looduse tärkamisele jõudsalt kaasa. Paraku tuleb tänavu tõdeda, et kõigil neil, kes lootsid kirsipuude all unenäolisi fotosessioone teha või piknikut pidada, tuleb sellest mõttest loobuda. Seda põhjusel, et kirsiallee tänavu roosasse õitevahtu ei mattugi. Õied on avanenud ainult mõnel üksikul puul.