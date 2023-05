Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Juba mõnda aega käivad türilased tehisjärve ääres piilumas, kas kevadine oodatuim vaatepilt – järveäärse kirsipuude allee õitseaeg hakkab kätte jõudma. Ilmad on ju juba soojad ja päikegi aitab looduse tärkamisele jõudsalt kaasa. Paraku tuleb tänavu tõdeda, et kõigil neil, kes lootsid kirsipuude all unenäolisi fotosessioone teha või piknikut pidada, tuleb sellest mõttest loobuda. Seda põhjusel, et kirsiallee tänavu roosasse õitevahtu ei mattugi. Õied on avanenud ainult mõnel üksikul puul.

*Tallinna–Rapla–Türi maantee 86. kilomeetril üle Lintsi jõe viival maanteesillal käivad juba mõnda aega ehitustööd. Sild ehitatakse täielikult ümber nii, et selle kandevõime on senisest suurem. See on transpordiameti üks sellesuvine suurim tööobjekt Järvamaal.

Silla remondiks väljakuulutatud hanke võitis GRK Eesti AS ja tööde lepinguline maksumus on 897 296,40 eurot (koos käibemaksuga). Remondis oleva teelõigu pikkus on 260 meetrit ning valmimistähtajaks on määratud 23. oktoober.

Käru rahvamaja kultuuri­spetsialist Rein Liivik sõidab üle Kolu silla peaaegu iga päev ning on juba üle kuu aja väldanud töödega harjunud. «Olen paar minutit ooteaega oma sõitudesse juba sujuvalt sisse arvestanud,» sõnas ta.

*Kui Türi Kodu tegevusjuhendaja Ave Kaldmaa ühel jaanuarihommikul töökoha parklas autost välja astus, märkas ta sissesõiduteel midagi maas. See miski liigutas. Silmitsenud lähemalt, nägi Kaldmaa, et see on konn, täpsemalt kärnkonn.