“Sõidame südamega” eestkõneleja Sander Olo sõnul on algatuse käivitajaks viimase aja traagilised õnnetused. “See, et meie tänavatel surevad inimesed ja isegi väikelapsed, ei jäta ilmselt kedagi külmaks. Ehkki linna inimsõbralikkuses mängivad rolli kümned tegurid, on kindel, et kiirus tapab. Tartu õnnetus puudutas mind eriti isiklikult, sest mul on täpselt sama vana poeg ja isegi käru on sama. Meie emad ja lapsed ei peaks tänavatel oma elu pärast kartma,” ütles Olo.