Endine paidelane asus Keskerakonna piirkondlikuks juhiks

Raplamaa piirkonna juhatusse valiti Kalvik, Reps, Sassi ning Õunapuu, Jüri Võigemast, Annika Rannamets, Jüri Valdoja, Aleksander Kuruson, Malle Miilmann, Mihhail Karpenko, Kaja Asuküla, Mare Soosalu, Andrus Albei ja Peeter Kustmann. Aseesimeesteks nimetati Virve Õunapuu, Mailis Reps ja Väino Sassi. Piirkonna esindajateks volikogus on Andres Kalvik, Jüri Võigemast ja Aleksander Kuruson.

Erakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Andres Kalvik on teinud oma tööd suure pühendumusega, hoolitsedes eelkõige selle eest, et erakonna tegemised leiaksid erinevates meediakanalites laialdast kajastust.