Arvamusfestival jõuab tänavu ka väikesesse Eesti alevikku

Äksi [Eel]arvamusfestivalil on kümmekond arutelu, mis kõik käsitlevad säästvat ja keskkonnahoidlikku toitu. Ühtlasi peetakse sel päeval Jääaja Keskuse 11. sünnipäeva.

„Jääaja Keskus on keskkonnahariduskeskus ja pidasime loomulikuks, et keskkonnateemadega tähistame ka oma sünnipäeva,“ ütles keskuse juhataja Kadri Valner. „Me vestluste teemadeks on võimalikult mahe ja maalähedane toidu kasvatamine, söömine, hoiustamine ja ka pakendamine.“