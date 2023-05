"Suur unistus on ehitada Paide ordulinnuse makett. Olen tahtnud seda teha kogu aeg. Inspiratsiooni ja eeskuju sain Narva 17. sajandi vanalinna kujutavast maketist," rääkis Kuuse Järva Teatajale kolm aastat tagasi.

Ordulinnust asus ta meisterdama eelmise aasta detsembri alguses. Tänaseks on makett suures osas valmis. Kuuse sõnul vajab see veel viimast lihvimist, värvimist ja vigade pahteldamist. Maket on valmistatud tihedast kartongist ja kõvast vahtplastist.