Nädalavahetusel kontrollivad päästjad lõkkeid üle kogu Eesti

Ainuüksi maikuus on päästjad reageerinud 100 korral väljakutsetele, kus grillimisest, lõkkest või prügi põletamisest on arenenud tulekahju, kümnetel juhtudel on põlenud ka mets või maastik. Nädalavahetuseks prognoosib Keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja ja kuiva ilma. Selleks, et looduses puhkevaid tulekahjusid ennetada, kontrollivad päästjad nädalavahetusel lõkete ohutust. „Kontrollkäikudel vaadatakse, kas lõkete tegemisel on arvestatud tuleohutusnõuetega ning kas lõkkemeistrid hoolitsevad selle eest, et tuli tuleasemest kaugemale ei saaks levida. Vajadusel juhendavad päästjad inimesi tuleohutuse osas,“ rääkis ennetustöö osakonna juhataja.