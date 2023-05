Ajaloolised kaisukarud kolivad suveks Wittensteini tegevusmuuseumi

Näitusel eksponeeritud karude kollektsiooni omanik on kunstnik ja õpetaja Heli Mänd. Mänguasjade kollektsioneerimisega alustas ta 2000. aastal. Oma rikkaliku kollektsiooni põhjal on ta koostanud arvukalt näituseid. Praegune näitus on alates 2000. aastast 155.

Käesoleval näitusel on eksponeeritud umbes 300 erinevat karu. Miks karud? Eelmisel aastal möödus 120 aastat Teddy Beari mängukaru sünnist. Vanimad karud näitusel on lambanahksed mõmmid I Eesti Vabariigi ajast. Haruldasemad on Saksamaalt või Inglismaalt pärit kaisukarud. Koguja lemmikuks on lapsepõlvest pärit plüüskattega kaisukarud ja tantsivad karud. Suurem osa väljapanekust on 70 – 80ndatel NSVL toodetud või välismaised mõmmikud, aga leidub ka päris kaasaegseid. Seega pakub väljapanek vaatamist ja äratundmisrõõmu erinevas eas vaatajatele. Sissepääs näituse avamisele vaba . Näitus jääb avatuks kuni 3. septembrini. Külastamisvõimalus on muuseumi lahtiolekuaegadel K-P kell 10.00-18.00. Teistel aegadel eelneval kokkuleppel.