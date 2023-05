Järva vallavanem Toomas Tammik selgitas, et volikogu oli üksmeelne selles suhtes, et vallal pole niisugust spordirajatist tarvis, mistõttu läkski kardirada enampakkumisele.

Tammik märkis, et kuna tegemist on erilise kinnisvaraobjektiga, siis oli alghinda raske määrata, kuid hindamisakti järgi on see 350 000 eurot. «Loodan, et hind ei ole liiga kõrge, vaid vastupidi, teenime enampakkumise tulemusena müügist rohkemgi,» ütles ta.