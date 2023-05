Sel nädalal hakkab suurõppus Kevadtorm

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljaspool harjutusalasid ei kasutata lahingumoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohi seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras teavitage leiust kohe õppusel osalejaid ja häirekeskust telefonil 112!