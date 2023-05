Tänasest kontrollivad päästjad Järvamaal lõkketegijaid

Tänasest jätkavad Lääne regiooni päästemeeskonnad lõkkepatrullidega, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning nõustada, kuidas ohutult teha lõket ja grillida. Sageli saavad ohtlikud kulupõlengud alguse hooletust lõkketegemisest. Päästjad hoiatavad, et kulupõletamine ja kuivanud looduse süütamine on seadusega keelatud ja karistatav tegevus. Iga lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see võimalusel kivide või mullaga. Põlevat lõket tuleb valvata ning hoida käepärast esmased kustutuvahendid – näiteks käsikustutid, ämbrid veega või survestatud veevoolik.