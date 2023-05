Need kolm armsat Türi poissi on ilmaimed. Inglismaal paari aasta eest sündinud kolmikud, kes tulid ilmale 22 nädala ja viie päeva pealt, kanti Guinnessi rekordite raamatusse kui kõige varem sündinud kolmikud. Brennan, Brendon ja Brendan said ema turvalises üsas olla vaid ühe päeva kauem. Päev ees või taga – meie väikese Eesti imelapsed ja rekordiomanikud on nad kohe päris kindlasti.

Eestis olid seni kõige enneaegsemalt sündinud mitmikud ilmale tulnud 27 nädala ja kahe päeva pealt. Seega lõid Türi kolmikud rekordi üle lausa viie nädalaga. Aga see pole arv, mille üle rõõmu tunda. Kurb tõde on see, et nii enneaegne ilmaletulek tähendas, et ilma erakordse meditsiinilise abita poleks ükski neist poistest ellu jäänud.