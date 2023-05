VIDEO ⟩ Õhudessantväelased hüppasid Nurmsi lennuväljale

„Meie saame sellistel harjutustel arendada oma võimekust ning eestlaste jaoks on tähtis ka näidata NATO allianssi vastupidavust. Mul on väga hea meel siin olla ja Eestit toetada ,“ ütles Poola 6. õhudessantbrigaadi ülem kolonel Michał Strzelecki.

„Sääraselt koos talitades ja harjutades suureneb Eesti ja kogu siinse regiooni julgeolek, kuna see näitab liitlaste pühendumust ja võimet kaitsta meie territooriumi mis tahes tingimustes. Ühtlasi suurendab see Eesti kaitseväe võimet planeerida ja viia läbi ühiseid sõjalisi operatsioone koos liitlastega,“ ütles õppuse Swift Response 23 Eesti juhtstaabi ülem kolonel Viktor Kalnitski.

Swift Response 23 on 7.-20. maini toimuv USA Euroopa ja Aafrika maavägede rahvusvaheline õppus, mille tegevused toimuvad samaaegselt Eestis, Hispaanias ja Kreekas. Õppus on osa USA suurõppuse Defender 23 raamistikust ning see on seotud ka Poola õppusega Anakonda 23.