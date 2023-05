Kesk-Eesti korrakaitsjate tee ristus karvase ja sõbraliku kolmikuga

Kesk-Eesti politseipatrull läks olukorda kontrollima ja leidiski eest kolm nunnut neljajalgset, kes kippusid autoteele. Suurem koer õnnestus teelt ära meelitada, kuid väiksemad koerad otsustati panna politseisõidukisse, et oleks kindel, et nad enam ohtu ei satuks.

Nii said need armsad tegelased proovida, kuidas on istuda politseiauto roolis käpapatrullina. Õige pea õnnestus politseinikel koerte omanik kindlaks teha ja koerad said turvaliselt tagasi koju.