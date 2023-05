Vend päästis leekides voodist venna, kuid kodumaja põles ikkagi maha

2023. aasta 6. mail istuvad kaks venda ühes Haapsalu korteri elutoas. Neil on kaasas rohkelt alkoholi. Tarbitakse erineva kangusega jooke, suitsetatakse tühjaks mitu suitsupakki ja mälestatakse oma hiljuti lahkunud isa. Kuid ühel hetkel võtab väsimus võimust, ja nii see koosviibimine lõppeb. Üks meestest otsustab aga magamistoas voodil pikutades edasi tinistada ning tõmmata veel viimased sigaretid. See on saatuslik otsus.