Ajaloolised kaisukarud kolisid suveks Wittensteini tegevusmuuseumi

Mängukarude ajalugu ulatub tagasi 19. sajandi lõppu, mil Prantsusmaa ja Saksamaa ettevõtted tegid naturaalset nahast või riidest mänguloomi sh karusid. Nagu karud metsas, seisid mängukarud neljal käpal, mõnikord olid käppade all rattad. Inglisekeelses maailmas on kaisukaru nimi Teddy-bear ja see on otseselt seotud kaisukaru sünnilooga. Vajadus kaisukaru taolise mänguasja järele oli olemas, sest ta tuli ilmale korraga mõlemal pool Atlandi ookeani, Ameerika Ühendriikides ja Saksamaal.