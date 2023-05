Siseminister Läänemets: varjumiskohad tuleb rajada inimelu kaitseks

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on seaduse täiendamine oluline samm varjumiskohtade süsteemse rajamise suunas. „Meil on riigina elanikkonnakaitse tagamisel pikk tee vaja käia, ent oma idanaabri meelsust arvestades peame seda tegema võimalikult kiiresti. Selge on see, et varjumiskohtade rajamine on pikk protsess, mis võtab aastaid ja just sel põhjusel ei tohi vajalike muudatustega venitada,“ rõhutas Läänemets. Minister lisas, et pärast seadusemuudatusi tuleb varjumiskohtadele määrusega seada konkreetsed nõuded, mida hoonete puhul järgida. „Oleme arvestanud, et muudatus võib ehitus- ja kinnisvarasektoris tuua kaasa ehituse ja kinnisvara hinna mõningase kasvu. Kuid siinkohal tuleb lähtuda põhilisest – inimelu kaitsmise vajadusest,“ rõhutas Läänemets.