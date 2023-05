EMADEPÄEVA ERI ⟩ Linnameeskond peab õhtul järjekordse põnevuskohtumise

Mängueelses kommentaaris ütles Paide linnameeskonna peatreener Karel Voolaid, et selleks, et võita Tammekat peavad nad tegema maksimaalse pingutuse, mängima kvaliteetselt ning hingestatult!

Tartu Tammeka treener Marti Pähn lisas, et Paides ootab neid uus väljakutse. “Peamine eesmärk on hetkel karika poolfinaalist võimalikult hästi taastuda ja teha võitluslik ja kvaliteetne esitus.”

Mängija Kevin Burov sõnas, et nad on viimastest mängudest palju positiivseid emotsioone saanud ning valmis Paidest kolm punkti koju tooma.

Kui Tartu Tammeka on hetkel Premium liiga turniiritabelis eelviimasel, üheksandal kohal, siis Linnameeskond on seitsmes. Seitsmes 14 punkti, kolme võidu, nelja viigi ja nelja kaotusega.

Tänane mäng on pühendatud ka homsele emadepäevale. Kõik Paide Linnameeskonna emad on staadionile oodatud tasuta ning nende on valmis pandud ka magusa üllatus. Mängu poolajapausil on väljakule oodatud aga kõik emad ja lapsed, et maha pidada üks mitte ülemäära tõsine Emad vs Lapsed jalgpallimadin.

Esindusmeeskond sammub laupäeval väljakule emad käekõrval.