Kirde maakaitseringkond lõpetas edukalt rahvusvahelise õppuse Swift Response 23

Kirde maakaitseringkonna Viru malevas on jagu naisi, kes on õppustel alati hakkamist täis. “Naised olid kogu õppuse vältel motiveeritud ja täitsid neile seatud ülesanded. Hetkel on Viru maleva maakaitsekompaniis naiste poolt juhitud jagu, samuti on üksikuid naisi ka teistes jagudes, kes meestega vapralt õlg-õla kõrval õppustel toimetavad”, ütles jaoülem nooremseersant Reet Saari. “Aga ootame uusi naisliikmeid oma ridadesse alati juurde. Kõik on õpitav, kui on soov ja tahe, samuti on meil tugev toetus kompanii, rühma ja jao tasandil. Samuti olen uhke oma naiste üle, nad on tegijad”.