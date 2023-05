Tule Järva-Jaani kohvikut pidama

Vallavara rendile andmise eesmärk on hoones ja seda ümbritseval alal pakkuda kohvikuteenust Järva-Jaani tehisjärve külastajatele. Soovil ja võimalusel võib rentnik rannaalal pakkuda teisi rannaala atraktiivsust tõstvaid teenuseid (nt rannatoolide või aerulaudade laenutamine jms). Rendile antav ala on suurusega 310 ruutmeetrit, sh hoonealune pind 28,6 ruutmeetrit. Rentnikul on võimalik paigaldada alale kaubandustegevuseks vajalikku inventari (teisaldatavad lauad, toolid, päikesesirmid jmt).

Vallavara antakse rendile kolmeks aastaks alates 01.06.2023. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.05.2023 kell 12. Pakkumus tuleb esitada Järva vallavalitsuse e-posti aadressile info@jarva.ee märksõnaga „Järva-Jaani rannaala rannahoone".

Eelmisel aastal said Järva valla järvede ümbrused toetuse abil uuendatud ning on nüüd tervislike võimaluste poolest rikkamad. Uuenduste käigus püstitati Järva-Jaani järve äärde Arctic Finland House'i ehitatud ligi 25 ruutmeetri suurune A-maja ehk teenindushoone, mis on nüüdseks saanud endale ka terrassi.

Majas on elekter, vesi ja kanalisatsioon, samuti välisvalgustus ja videovalvesüsteem ehk kõik vajalik, et suviti seal kohvikut pidada. Sellel talvel kasutasid maja aga talisuplejad, et hõlpsamini riideid vahetada. „Vallavalitsuse viimaste aastate prioriteet on olnud vaba aja võimaluste parandamine," sõnas Järva vallavanem Toomas Tammik ja lisas, et kindlasti soovitakse ka tulevikus võimalusi mitmekesistada. „Tulevikumuusika on Järva-Jaani järve äärde ka promenaad ehitada."