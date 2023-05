Lugeja küsib, jurist vastab: mis olukorras võib tööandja töötasu vähendada?

Kui töötaja ei ole nõus töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda (TLS § 37 lg 5) teatades sellest tööandjale ette viis tööpäeva. Õigus töösuhte ülesütlemiseks tekib töötajale alates töötasu vähendamise otsusest teadasaamisest. Tööandja ei saa töötaja töötasu vähendada enne, kui on möödunud 14 kalendripäeva töötasu vähendamise kavatsuse teavitamisest, konsulteerimistähtaja järel on töötajale esitatud otsus töötasu vähendamise kohta ning möödunud on viis kalendripäeva otsuse esitamisest.