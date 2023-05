Anu Villmann Lääne prefektuurist täpsustas, et häirekeskus sai teate, et Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 71. kilomeetril on kahe veoautoga juhtunud liiklusõnnetus, kell 10.21. "Esialgsetel andmetel sõitsid kaks veoautot kokku, mille tõttu on liiklus sündmuskohas häiritud ja üks sõidurida ajutiselt liiklusele suletud," lisas ta. "Kiirabi on sündmuskohal ja vaatab juhid üle."