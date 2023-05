Energiakriisi esimese talve õppetunnid ehk miks me endiselt kergendatult hingata ei saa

Kuigi olulisemateks partneriteks on Ameerika Ühendriigid ja Katar, veetakse olulisel määral LNG-d sisse ka Venemaalt. Kuigi nii Euroopa Komisjoni kui mitme Euroopa suurriigi valitsuste tasandilt on soovitatud ka Moskva sõjamasinat rahastava LNG ostmine lõpetada, ei jõuta tõenäoliselt Euroopa Liidus kokkuleppeni see ametlikult keelustada. Sellise kokkuleppe efektiivne rakendamine nii, et see Venemaale ka soovitut survet avaldaks, oleks ka keeruline, kuivõrd LNG näol on tegemist globaalse kaubaga.