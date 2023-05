Naisorienteerujad jätkasid Eesti meistrivõistlustel medalikursil

Naisveteranide N60 klassis võitis hõbemedali Kersti Kaasiku ja N40 klassis pronksmedali Helle Hallik. Meeste M40 klassis saavutas Tiit Tähnas neljanda koha ja Kaarel Kallas kaheksanda koha.

Võistluste teisel päeval selgusid Eesti meistrid orienteerumise teatejooksudes, kus stardijoonele rivistusid 29 kolmeliikmelist meeskonda ja 18 naiskonda.

Paul Poopuu avaldas, et naiskondade seas võis eeldada, et eelmise aasta võitja OK Võru suurimaks konkurendiks saab neljal varasemal aastal hõbedal olnud JOKA naiskond, kellel ankruvahetuses Eesti koondise esinumber Evely Kaasiku ja teises vahetuses esmakordselt nii vastutusrikkas rollis alles 14-aastane Anett Liisa Parts.

„Pärast avavahetuse kindlat võitu JOKA Sigrid Ruuli poolt ja Anett Liisa Partsi südikat teist vahetust, kust ta tuli teatevahetusse kolmandana, vaid kahe minutise kaotusega liidriks tõusnud Põlva Kobrase naiskonnale, tundus, et Evely Kaasikule on võit vaid vormistamise küsimus. Kuid läks teisiti – OK Põlva Kobrase ankrunaisena tegi suurepärase jooksu Annika Rihma, kes ei lasknud ühtegi konkurenti lähemale ja lõpetas kindla eduga,” kirjeldas ta. „Evely Kaasiku ei saanud seekord oma tööd kaardiga kuidagi sujuma, mistõttu tegi lisaks väiksematele ebakindlustele ka ühe suurema vea ja nii pidi JOKA naiskond viiendat aastat järjest leppima hõbedaga. Pronksmedalid jäid tiitlikaitsja OK Võrule.”

Meeste teatejooksus võttis OK Võru kümnenda järjestikuse meistritiitli. Järgnesid Värska OK Peko ja Rakvere OK. Orienteerumisklubi JOKA meeskond Raiko Marrandi, Kaarel Kallas ja Tiit Tähnas püsis kogu võistluse esikümne heitluses ja lõpetas kaheksanda kohaga.