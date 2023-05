Maratoni kilomeetrid täienesid Tolli metsas

Põhidistantsi, mis seekord oli seitse kilomeetrit, läbis 45 jooksjat. Sarjas on välja kujunenud juba sõbralik konkurents, mis innustab harrastajad endale eesmärke seadma.

Juhtus aga see, mis varemgi. Külalisvõistleja oli kaval ja säästis jõuvaru just viimaseks ringiks. Siim Hansmann lõpetas jooksu kindla liidrina, saades kirja aja 27.39,5. Vadim Gritšenko jõudis kohale kümme sekundit hiljem ajaga 27.49,2. Kolmas mees finišis oli tallinlane Tarmo Pilving ajaga 27.58,2.

Gritšenko ütles jooksu järel, et tema viimasel ringil tempos alla ei andnud, kuid Hansmann püüdis ta juba ringi algupoolel kinni, pani siis justkui veel ühe käigu sisse ja läks. «Pole midagi, küll ma ta ükskord kätte saan. See annab motivatsiooni veelgi enam treenida,» lausus ta.

Naistest oli seitsmes kilomeetris kiireim Ingrid Riipus Põltsamaalt, kes lõpetas üldarvestuses 12. ajaga 31.06,2. Riipus ütles, et vorm on hea. Võrreldes üle-eestiliste suurjooksudega, milles ta osaleb, on Türi maratonisari vetruval metsarajal pigem meeldiv treening.