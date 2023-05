Valusaid ajaloomälestusi meeles hoidev ühendus valis uue juhatuse

Memento juhatuse esinaine Silva Kärner ütles, et lisaks talle kuuluvad 5. mail Wittensteini tegevusmuuseumis valitud juhatusse Sirje Grauberg, Vello Vilu, Urmas Kõonurm, ja Ründo Mülts.

Kui Kärner ise on Järva valla inimeste kontaktisik, siis Grauberg esindab Paide ja Vilu Türi piirkonna rahvast. Kõonurm hoiab kontakti kaitseliiguga ning Mülts on ajalooväärtuste rajaseadja. "Nii on kõik piirkonnad Järvamaal esindatud ja kaetud," sõnas ta.

Kärner lisas, et Memento Järvamaa ühendusse on võimalik astuda kõigil, kel Siberitee selja taga ning soovivad organisatsiooniga koostööd teha. "Ühenduse read on juba täienenud Siberis sündinud lastega, kes on nüüd ühendust elus hoidmas," lausus ta.

Silva Kärner märkis, et kolm aastat tagasi ärkas Järvamaa Memento taas tegevusele. "Tähistatud on küüditamisohvrite mälestispäevi, osaletud 23. augustil Pilistveres MRP ja Balti keti aastapäeva üritusel, korraldatud ekskursioone ja kohtumisi," rääkis ta.