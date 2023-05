Koos kevadega on tasapisi hakanud ärkama ka seni letargilisse unne vajunud loodus. Kõik läheb roheliseks, linnud saabuvad kaugetelt maadelt tagasi, lilled hakkavad õitsema, loomad ärkavad. Kevadine päike on juba paistnud mitu nädalat järjest ja äratabki oma soojusega elusolendeid talveunest. Teiste hulgas on ilma uudistamas need, keda paljud looduses kohata ei tahagi – roomajad.