Paide teatri uuslavastuse "Väljak" trupp kohtus eile õhtul Wabalinna majas publikuga, et tutvustada nii tüki osatäitjaid kui ka lavastust ennast. Lavastaja Mariliis Petersoni sõnul põhineb "Väljak" Paide inimeste lugudel ning on just kui armastuskiri Paide linnale.